На всю жизнь: свадьба в Рождество Богородицы 21 сентября даст прочный союз

Церковь рассказала о традициях 21 сентября и главных запретах первого двунадесятого праздника.Рождество Пресвятой Богородицы открывает череду важнейших торжеств православного календаря и знаменует начало церковного года, который стартовал 14 сентября.
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