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«Ашан» и Nestle во внешнем управлении: Россия готовится к национализации активов недружественных стран

На прошлой неделе российские власти передали во временное управление 31 юридическое лицо, принадлежащее иностранным компаниям, включая швейцарского производителя Nestle, французского логистического оператора FM Logistic, сети «Ашан» и «Лемана ПРО».

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