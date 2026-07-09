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Мбаппе стал самым молодым игроком с 20 матчами на ЧМ. Килиану 27 лет и 201 день

Килиан Мбаппе стал самым молодым в истории футболистом, сыгравшим 20 матчей на чемпионатах мира. Нападающий сборной Франции выйдет в стартовом составе на встречу с  Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026 .

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