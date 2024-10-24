Раскрыт возможный срок для похитителей миллиардов рублей у двух разорившихся банков

Гособвинитель во время рассмотрения уголовного дела о хищении более 10 миллиардов рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк запросил от 15 до 18 лет лишения свободы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС).
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