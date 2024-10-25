Омбудсмен — о беспорядках в Коркино: Местные на цыган ранее не жаловались, а протестующих накажут по закону

Из-за убийства таксистки на улицы Коркино вышли около 150 человек, они поджигали дома и машиныВ городе Коркино Челябинской области, где накануне, 24 октября, были беспорядки из-за убийства женщины-таксиста, местные ранее не жаловались на цыганскую диаспору.