Омбудсмен — о беспорядках в Коркино: Местные на цыган ранее не жаловались, а протестующих накажут по закону

Из-за убийства таксистки на улицы Коркино вышли около 150 человек, они поджигали дома и машиныВ городе Коркино Челябинской области, где накануне, 24 октября, были беспорядки из-за убийства женщины-таксиста, местные ранее не жаловались на цыганскую диаспору.
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