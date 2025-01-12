Еще одна страна выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария готова организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, если они этого захотят.
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