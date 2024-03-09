Россия не планирует устранять Зеленского: главное за сутки

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планирует устранять Владимира Зеленского, в Таганроге отразили массовую атаку дронов, Россия запросила заседание СБ ООН по Украине.
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