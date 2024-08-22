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В Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям прошел единый день информирования.

В Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям прошел единый день информирования.

16 августа 2024 года в Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям прошел единый день информирования, в котором приняли участие руководитель социального отдела и отдела по тюремному служению Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник и клирик Ильинского храма г.

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