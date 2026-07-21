Озель создаёт новую партию для борьбы с Эрдоганом

АНКАРА (ИА Реалист). 21 июля Озгюр Озель, смещённый с поста председателя главной оппозиционной партии Турции — Республиканской народной партии (НРП, CHP), — объявил о выходе из партии и намерении основать новую политическую силу.
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