Советские войска вышли на австрийскую границу

29 марта войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного наступления овладели городами и важными узлами дорог Сомбатель, Капувар и, заняв город Кесег, вышли на австрийскую границу, говорится в публикации газеты «Известия».
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