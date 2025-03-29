ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    А в России тишь и благодать с этим?Bild сообщила о 2...
  • Вячеслав Денисов
    Опять обманули!!! Не может быть!!! Аааааааааааааааа!.. А мы опять доверились!!!В Минобороны заяв...
  • Людмила Лепаева
    Как она надоела со своими азерамиМатвиенко указала...

Советские войска вышли на австрийскую границу

Советские войска вышли на австрийскую границу

29 марта войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного наступления овладели городами и важными узлами дорог Сомбатель, Капувар и, заняв город Кесег, вышли на австрийскую границу, говорится в публикации газеты «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх