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Форвард «Сибири» Михалев: «Не говорю, что мне не нравится Овечкин, но если сравнивать его с Кофилдом, Зеграсом и Бедардом, я выберу их»

– В одном интервью вы называли кумиром Андрея Свечникова. Он им и остался? – Ой, знаете, меня просто попросили назвать кумира.

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