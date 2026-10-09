18-летний защитник Антонио признался, что никогда не видел, как играет Зидан

Защитник «Ланса» Киллиан Антонио после победы над «Лионом» (2:1) в матче 6-го тура Лиги 1 в интервью экс-форварду сборной Франции Гийому Оаро на портале L1+ отметил, что никогда не видел, как играет Зинедин Зидан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым