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18-летний защитник Антонио признался, что никогда не видел, как играет Зидан

Защитник «Ланса» Киллиан Антонио после победы над «Лионом» (2:1) в матче 6-го тура Лиги 1 в интервью экс-форварду сборной Франции Гийому Оаро на портале L1+ отметил, что никогда не видел, как играет Зинедин Зидан.

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