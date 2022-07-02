Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Батька прячься под юбку , там самое безопасное для тебя место .Лукашенко: Белору...
  • Маша Иванова
    Просто интересно-он сам то верит в то-что говорит??????????Столтенберг: Конф...
  • Маша Иванова
    И что вы собираетесь этим пробудить совесть-это смешно.Польше надо чаще ...

Переформатирование сознания. «Басманный философ» Петр Чаадаев

Переформатирование сознания. «Басманный философ» Петр Чаадаев

«» — говорил, как считается, М. И. Кутузов, и был совершенно прав. Сколько людей высказывали вполне здравые идеи, являлись «властителями умов» целого поколения, но проходило время и от них осталось лишь несколько строчек в литературе не для всех.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх