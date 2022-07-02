Переформатирование сознания. «Басманный философ» Петр Чаадаев

«» — говорил, как считается, М. И. Кутузов, и был совершенно прав. Сколько людей высказывали вполне здравые идеи, являлись «властителями умов» целого поколения, но проходило время и от них осталось лишь несколько строчек в литературе не для всех.
«» — говорил, как считается, М. И. Кутузов, и был совершенно прав. Сколько людей высказывали вполне здравые идеи, являлись «властителями умов» целого поколения, но проходило время и от них осталось лишь несколько строчек в литературе не для всех.
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