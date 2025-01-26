Задержан поджигатель трёх ресторанов в Краснодаре по заказу "украинского специалиста"

В Краснодаре задержан 19-летний житель Динского района, подозреваемый в поджоге трёх ресторанов. Злоумышленник заявил, что действовал под руководством "украинского специалиста", обещавшего 35 тысяч рублей.
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