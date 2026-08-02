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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев о пенальти «Спартаку»: «Игроки должны знать правила, а так получается, что Ву приехал и не знает. Не хватай мяч руками в своей штрафной, это закон»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче с «Ахматом» в РПЛ (1:1, второй тайм).

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