Шольц назвал голосование Бундестага по миграционной резолюции «плохим знаком»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал итоги голосования в Бундестаге по резолюции фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), касающейся ужесточения миграционной политики ФРГ, «плохим знаком».
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