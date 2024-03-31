Москвичей в ближайшие дни ожидает летняя погода

В ближайшие дни столичных жителей ожидает резкое потепление. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 1 апреля, сообщил, что в Москву придет теплый африканский воздух, превратив апрельские дни в июньские.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии