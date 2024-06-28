НОВАТЭК будет поставлять оборудование для следующего этапа «Арктик СПГ 2» в июле Компания собирается начать возведение второй очереди проекта в конце июля, сообщили источники Reuters.
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НОВАТЭК будет поставлять оборудование для следующего этапа «Арктик СПГ 2» в июле Компания собирается начать возведение второй очереди проекта в конце июля, сообщили источники Reuters.
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