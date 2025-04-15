День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России

Юрий Ильинов

Россия и Китай задумали проект со злейшим врагом США под их боком На фоне торговой войны, которую Америка объявила миру, и у КНР, и у нас открываются новые возможности. Вместе мы можем буквально «перепроложить» торговые пути всего мира. Речь о глобальном проекте. И, как считают эксперты, ничто не помешает его реализации. С первых дней своего президентства Дональд Трамп заявил права США на Панамский канал. Через него идет более 40% от общего объема контейнерных перевозок США и более 70% грузов для Америки. На днях в Панаму с визитом прибыл глава Пентагона Пит Хегсет и добился уступок по этому вопросу от президента страны Хосе Мулино. Хегсет заявил: «Вместе мы освободим Панамский канал от влияния Китая. Базирующиеся в Китае компании продолжают контролировать важнейшую инфраструктуру в зоне канала, что дает Китаю возможность шпионить за происходящим в Панаме.» Главная цель Вашингтона – изгнать из Панамы гонконгскую корпорацию CK Hutchison Holdings, которая через свою дочернюю фирму владеет двумя важнейшими портами по обе стороны Панамского канала. Потому что корпорация из Гонконга связана деловыми отношениями с Китаем, в частности с одной из ведущих фирм китайской оборонки. Казалось бы, перспективы для КНР печальны: не менее 60% от общего объема грузов, проходящих сейчас через Панамский канал, – именно китайские. А тут Америка готовится лишить страну морского пути в Латинскую Америку и те же США. Однако Трампа ждёт удар. О нем рассказал эксперт в области аналитики морских перевозок Игорь Непеляев. – Итак, если один канал закрывают, Китай решил выкопать другой – через Никарагуа. Расскажите о деталях. – В сухом остатке – да. Лидеры КНР давно спрогнозировали, что США будут чинить им препоны на Панамском канале, договорившись с правительством этой страны. Власти Никарагуа отдали проект в концессию гонконгской компании, аффилированной с Пекином еще в 2013 году, переговоры шли, строительство потихоньку разворачивалось, потом было заморожено. – Почему именно Никарагуа? Географически выгоднее? – Думаю, прежде всего потому, что Никарагуа – злейший враг США. Антиамериканские настроения там стали частью национальной идентичности. Народ помнит 21 год оккупации. А потом были зверства режима Сомосы, десятилетие террора группировок, полный развал экономики страны – все это тоже дело рук Америки. Поэтому китайская идея была воспринята руководством Никарагуа хорошо – они в восторге от нового проекта. – Несмотря на то, что Панамский канал тоже рукотворен, масштаб задуманного поражает. – Да, если проект Никарагуанского канала осуществится, он будет глобальным. Сами объемы потрясают: длина – 286 км, глубина – 22 м, ширина – 60 м. Его пропускная способность будет раза в два больше, чем у «Большой канавы», как называют Панамский канал. – Дорого обойдется? – Предварительная стоимость еще в 2013 году оценивалась в 40 млрд долларов, сейчас она возросла примерно в полтора раза. Такие проекты строятся всем миром. Президент Никарагуа Даниэль Ортега пригласил Россию принять участие в реализации проекта. Предложения, по моим данным, были сделаны также Венесуэле, Японии, Южной Корее, Бразилии. – Торговая война, затеянная Трампом, все обострила? – Именно так. По всему миру проходят новые раунды переговоров. И я предполагаю, что строительство Никарагуанского канала сейчас не просто возобновится, а ускорится на порядок. И для Трампа это станет буквально ударом под дых. – Под боком у США создастся новый торговый путь и новый торговый альянс, на который они не смогут повлиять? – Именно так. Заметьте, что Россия, Китай и Бразилия – члены БРИКС. Венесуэла фактически входит в БРИКС. Никарагуа хочет стать полноценным членом БРИКС, они об этом в 2024 году в Казани заявили. – Что может помешать проекту? – Сложно сказать. Никарагуанский канал сейчас настолько всем нужен, что объединенные силы, которые договорятся о его постройке, могут все смести со своего пути.