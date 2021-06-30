Мировые цены на нефть символически повысились по итогам торгов вторника

Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали ограниченную положительную динамику.Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,07 доллара и составили 72,98 доллара за баррель.