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Мировые цены на нефть символически повысились по итогам торгов вторника

Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали ограниченную положительную динамику.Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,07 доллара и составили 72,98 доллара за баррель.

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