Плету из пластиковых трубочек и вас научу! Необыкновенные органайзеры

Мастерицы со всего мира каждый день придумывают новые способы создавать полезные и красивые вещи. К таким можно отнести и органайзер из пластиковых трубочек ниже: он такой яркий, красивый и при этом крепкий! Можно сплести корзинку любого размера, какого только захочется.