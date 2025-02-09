Росморречфлот сообщил о взрыве в машинном отделении танкера Koala в Усть-Луге

Сейчас судно пришвартовано у причала, а угроза разлива нефти отсутствует У груженного мазутом танкера в порту Усть-Луга в Ленинградской области отказал двигатель, в результате чего повредилось машинное отделение.
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