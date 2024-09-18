«Военная хроника» рассказала подробности о взрыве пейджеров в Ливане

«Военная хроника» рассказала о появляющихся подробностях о взрыве пейджеров в Ливане. Как пишет портал со ссылкой на иностранные СМИ, перед массовым взрывом пейджеров в Ливане они издали звуковые сигналы, что заставило владельцев взять их в руки и посмотреть на экран.