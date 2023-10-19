Открытое окно в геологическое прошлое Марса значительно повышает шансы обнаружить биологические признаки

Научный коллектив под руководством Алексиса Родригеса из Института планетологии совершил открытие, раскрывающее доказательства существования осадочных равнин, которые образовались в результате стоков воды из аквиферов на Марсе.
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