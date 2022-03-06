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Глава ХМАО Комарова сняла запрет на проведение массовых мероприятий, который ввела неделю назад

Глава ХМАО Комарова сняла запрет на проведение массовых мероприятий, который ввела неделю назад

Губернатор Ханты-Мансийском автономного округа Наталья Комарова сняла запрет на проведение массовых мероприятий, но сохранила запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением организованных органами власти.

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