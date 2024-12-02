Окончательное соглашение с кредиторами по ВСМ Москва - Петербург еще не подписали

Об этом заявил глава ВТБ Костин Глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с Reuters сообщил, что окончательное соглашение с кредиторами высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург всё ещё не подписано и находится на доработке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии