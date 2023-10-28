Минобороны сообщило о перехвате БПЛА в Орловской и Тульской областях

РИА Новости Российские средства противовоздушной обороны ночью 28 октября перехватили четыре украинских беспилотника в небе над Орловской областью и два – над Тульской областью, сообщили в министерстве обороны России.
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