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Минобороны сообщило о перехвате БПЛА в Орловской и Тульской областях

Минобороны сообщило о перехвате БПЛА в Орловской и Тульской областях

РИА Новости Российские средства противовоздушной обороны ночью 28 октября перехватили четыре украинских беспилотника в небе над Орловской областью и два – над Тульской областью, сообщили в министерстве обороны России.

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