Предупреждение Владимира Путина пока не подействовало. Запад продолжает наглеть. Джо Байден поручил Пентагону передать украинским нацистам планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon – JSOW).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии