Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

Предупреждение Владимира Путина пока не подействовало. Запад продолжает наглеть. Джо Байден поручил Пентагону передать украинским нацистам планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon – JSOW).

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