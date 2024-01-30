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Закон и Порядок

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Ростов взялся за пособников мигрантов. Из миграционной службы увольняют пачками

Ростов взялся за пособников мигрантов. Из миграционной службы увольняют пачками

Ростов-на-Дону. Это, пожалуй, наиболее проблемный регион в плане засилья "специалистов".

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Комментарии
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ШКИПЕР
А тех, кто успел уволиться , обязательно тщательно проверить на вшивость .
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15 час.
Анатолий Витушкин
Нарыв не вскрыт, коль дали уволиться и жить дальше на кровно заработанные. Это не решение проблемы, а прикрытие преступников. Кто прикрывает?
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15 час.
Андрей Шевченко
попросили уволиться .... минимум странно ....пересажать всех  кто причастен . а незаконных мигрантов  выдворить на родину!
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49 мин.

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