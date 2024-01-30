Ростов взялся за пособников мигрантов. Из миграционной службы увольняют пачками

ШКИПЕР А тех, кто успел уволиться , обязательно тщательно проверить на вшивость .

Анатолий Витушкин Нарыв не вскрыт, коль дали уволиться и жить дальше на кровно заработанные. Это не решение проблемы, а прикрытие преступников. Кто прикрывает?