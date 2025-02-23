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«Нью-Йорк исчезнет, а Россия воспрянет»: сбываются пророчества «спящего пророка» Кейси

«Нью-Йорк исчезнет, а Россия воспрянет»: сбываются пророчества «спящего пророка» Кейси

БлокнотРУ Предсказания «спящего пророка» Эдгара Кейси начинают сбываться. Прежде всего Кейси предсказывал природные катаклизмы, в том числе глобальное потепление и пожары.

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