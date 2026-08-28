Ливан: KLM объявила, что некоторые из ее рейсов в, из или через международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири (BEY/OLBA) могут быть отменены до 28 сентября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым