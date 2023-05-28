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В Болгарии заморозили идею о премьерстве по очереди после слива

В Болгарии заморозили идею о премьерстве по очереди из-за прослушки коалиции экс-премьера 22 мая болгарские коалиции ПП — ДБ и ГЕРБ — СДС договорились сформировать правящий блок и поочередно сменять своих представителей на посту премьера страны.

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