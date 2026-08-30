Марочко сообщил о безуспешных попытках контратак ВСУ на дружковском участке

Подразделения ВСУ в течение прошедшей недели безуспешно пытаются контратаковать на дружковском участке фронта, но вынуждены возвращаться на прежние свои позиции со значительными потерями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко 30 августа в комментарии ТАСС.