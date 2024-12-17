Украина продолжает разгонять мифы о способностях своей оборонки, объявив о разработке лазерного оружия, способного сбивать самолёты

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Вадим Сухаревский утверждает, что Украина имеет в своем распоряжении лазерное оружие под названием «Тризуб», которое может сбивать вражеские цели на высоте более двух километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии