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Военнослужащие группировки войск «Днепр» проходят подготовку по тактической медицине

Военнослужащие группировки войск «Днепр» проходят подготовку по тактической медицине

Ваш браузер не поддерживает видео. Личный состав штурмовых подразделений мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно занимаются на полигоне.

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