В Сызрани БПЛА атаковали предприятие, в Ростовской области возникло возгорание на нефтепроводе

Несколько российских регионов минувшей ночью были атакованы беспилотниками. В Ростовской области возникло возгорание на нефтепроводе, но к настоящему моменту, как заявили местные власти, оно уже ликвидировано.
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