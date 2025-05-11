НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Алькарас о травме и простуде: «Рад, что выиграл у Дьере в двух сетах, потому что это помогает сэкономить силы для следующих матчей»

Алькарас о травме и простуде: «Рад, что выиграл у Дьере в двух сетах, потому что это помогает сэкономить силы для следующих матчей»

Он вышел в четвертый круг, обыграв Ласло Дьере – 7:6(2), 6:2. Ранее третья ракетка мира снялся с турнира в Мадриде, так как получил травму приводящей мышцы правой ноги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх