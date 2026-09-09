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Владимирские новости

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Покровский округ: завершено дело о поддельном шоколаде

Покровский округ: завершено дело о поддельном шоколаде

Организатор производства поддельного шоколада полностью возместил ущерб более 1,3 млн рублей, а правоохранители изъяли 60 тонн продукции и сырья.

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