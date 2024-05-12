Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова назвала Евровидение-2024 «похоронами Европы»

Захарова назвала Евровидение-2024 «похоронами Европы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проходивший в Швеции музыкальный конкурс Евровидение-2024 «похоронами Европы».

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну и рожи на этом «Евровидении». На  «Интервидении», конечно, такого шабаша не будет. А Кляйна, у которого, пожалуй, самый и вполне приличный костюм был, отстранили за насилие над Украиной, заключавшиеся в признании в любви к России?
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11 час.

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