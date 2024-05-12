Захарова назвала Евровидение-2024 «похоронами Европы»

НП

Наталья Павлова

Ну и рожи на этом «Евровидении». На «Интервидении», конечно, такого шабаша не будет. А Кляйна, у которого, пожалуй, самый и вполне приличный костюм был, отстранили за насилие над Украиной, заключавшиеся в признании в любви к России?