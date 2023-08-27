ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В Польше российские хакеры остановили поезда и заставили пассажиров слушать гимн России

В Польше российские хакеры остановили поезда и заставили пассажиров слушать гимн России

Радуют наши ребята, радуют. И вот кто скажет после всего этого, что наше образование не лучшее в мире? Почему выпускники западных дорогостоящих ВУЗов ничего не могут противопоставить выпускникам наших отечественных? Слабо? Не успели мы порадоваться новости, согласно которой хакер Lucky взломал официальный сайт Фонда Европейско-западноафриканской экономической и валютной зоны, взяв всё, что там было - статистику, контакты, календари встреч, стенограммы, статистические данные финансирования структур ЭКОВАС и т.

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Комментарии
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Нина
Сбывается мечта идиотов о сладкой жизни  в Европопе😀 Так их, ребятки, и в хвост, и в гриву чешите, чтоб поняли, что &quot;все нации нужны&quot; и &quot;&quot;все нации важны&quot;. И прежде, чем копать яму соседу, включай мозги, убери злобу и ненависть, не то сам в этой яме будешь. Закон вселенной и бумеранга еще никто не отменял.
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11 час.
СЭМЭН Иваницкий
они по &quot;заднеприводной&quot; теме впереди планеты всей!!!😜😜😜 пИДАРАСЫ, сэр!!!
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10 час.

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