Хуситы преподнесли России роскошный нефтяной подарок на миллиарды

Роскошный подарок за миллиарды: что Россия выиграла от побед хуситов?Йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим, расположенный в Баб-эль-Мандебском проливе.
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