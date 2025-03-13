Расследование конкуренции в сфере мобильных браузеров в Великобритании показало, что дуополия Apple и Google является «антиинновационной»

Расследование антимонопольного органа Великобритании, посвященное мобильным браузерам Apple и Google, привело к выводу, что политика мобильного дуополиста «сдерживает инновации», а также может ограничить экономический рост.
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