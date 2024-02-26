Таинственный флёр тянется за The Economist, события они не предсказывают, а…  организуют

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ МЕСТО ЗЕЛЕНСКОГО ЗАЙМЁТ ЮЛИЯ НАВАЛЬНАЯ: ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЗАШИФРОВАНО В ОБЛОЖКЕ THE ECONOMIST Вокруг британского журнала The Economist, который связывают с влиятельной семьей Ротшильдов, немало мистического тумана.
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