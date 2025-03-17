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Сам себе мастер

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Как можно использовать мотив ромашек в вязании

Как можно использовать мотив ромашек в вязании

  1️⃣ Вязаные ромашки как отдельные мотивы Отдельные цветочные мотивы вяжутся крючком и используются для создания:   Ирландского кружева (ажурных вставок в одежде).

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