ОАК наращивает выпуск самолётов, смещая акцент с военной на гражданскую авиацию

ОАК нацелилась увеличить выпуск самолётов на 25–30% и сохранить темп на несколько лет Объединённая авиастроительная корпорация рассчитывает продолжить наращивание производства.
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