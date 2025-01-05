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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МЧМ-2025. США и Финляндия сыграют в финале, Швеция и Чехия поспорят за бронзу

В матче за бронзу встретятся команды Чехии и Швеции.  Турнир проходит в столице Канады – Оттаве. Россия была отстранена от МЧМ по хоккею.

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