Элизабет Уоррен призывает к расследованию деятельности Трампа в сфере криптовалют в преддверии продвижения законопроекта CLARITY Act

Сенатор Элизабет Уоррен призвала к расследованию операций президента Дональда Трампа с криптовалютами, приурочив это требование к рассмотрению Комитетом Сената по банковским делам законопроекта CLARITY Act, который устанавливает федеральную нормативно-правовую базу для цифровых активов.
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