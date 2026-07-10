Элизабет Уоррен призывает к расследованию деятельности Трампа в сфере криптовалют в преддверии продвижения законопроекта CLARITY Act

Сенатор Элизабет Уоррен призвала к расследованию операций президента Дональда Трампа с криптовалютами, приурочив это требование к рассмотрению Комитетом Сената по банковским делам законопроекта CLARITY Act, который устанавливает федеральную нормативно-правовую базу для цифровых активов.