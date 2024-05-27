Подростки в костюмах кошек побили восьмилетнего мальчика

На Ямале прокуратура проверит обстоятельства драки в общественном месте подростков с ребенком. по данным пресс-службы надзорного ведомства, два подростка из субкультуры «фурри» и восьмилетний ребенок конфликтовали в Ноябрьск-парке.
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