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Подростки в костюмах кошек побили восьмилетнего мальчика

Подростки в костюмах кошек побили восьмилетнего мальчика

На Ямале прокуратура проверит обстоятельства драки в общественном месте подростков с ребенком. по данным пресс-службы надзорного ведомства, два подростка из субкультуры «фурри» и восьмилетний ребенок конфликтовали в Ноябрьск-парке.

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