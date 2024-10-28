Бои у Часов Яра: «Север-V» уничтожает и обращает в бегство пехоту пехоту ВСУ (ВИДЕО)

Продолжаются бои у Часов Яра в ДНР, где «Север-V» уничтожает и обращает в бегство пехоту ВСУ. Бригада «Север-V» выжигает укрепления врага зажигательными боеприпасами, что вынуждает противника бросить свои позиции в лесополосе севернее города.
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