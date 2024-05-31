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Аналитик Антонов назвал открытие банковского вклада наиболее оптимальный вариантом увеличить сбережения

Аналитик Антонов назвал открытие банковского вклада наиболее оптимальный вариантом увеличить сбережения

Центробанк может в очередной раз повысить ключевую ставку на заседании 7 июня. В связи с этим наиболее оптимальным и наименее рискованным вариантом увеличить сбережения будет открытие банковского вклада, сообщил финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с Life.

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